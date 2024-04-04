الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة سيدى برانى

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

أعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المخطط التفصيلي لمدينة سيدي براني، وذلك بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني بالمحافظة. 

_حل المشكلات العمرانية


وأوضح محافظ مطروح، أن اعتماد المخططات يساهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي،وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية الالتزام بتنفيذ وتفعيل تلك المخططات  والتزام المواطنين بها ويسهم في عدم التعدى على أراضى الدولة أو إقامة عشوائيات. 

_اعتماد المخططات التفصيلية 

وأشار إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية بالقرى والمدن  فى ظل الجمهورية الجديدة يأني تلبية لاحتياجات المواطنين بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح والاستجابة لمطالب الأهالي بها بهدف لحل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل المخطط على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لتوفير  حياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

 

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية في مدن ومراكز المحافظة من أعمال مد البنية التحتية مع التشديد على المتابعة الميدانية وتذليل العقبات للإسراع في تنفيذ وإنهاء الأعمال. 

 

وتفقد إبراهيم عبدالعال رئيس مركز ومدينة الضبعة، والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة وممثلي شركة كهرباء البحيرة بالضبعة، شارع المدخل الرئيسي لمدينة الضبعة؛ تمهيدا لتجديد رصفه مزدوج بطول  ١،٢ كم مع توسعته من الجانبين والوقوف على كافة العقبات وادراج الحلول المناسبة لإزالتها  ومنها حفر وتغطية كابلات الكهرباء الأرضية، وإنهاء الوصلات المنزلية لشبكة الصرف الصحي وغرف التفتيش وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين  وبما يليق بالشكل الحضارى  للمدينة مع ما تشهده من مشروعات قومية وتنموية. 

محافظ مطروح اعتماد المخطط التفصيلي التخطيط العمراني مطروح المخطط التفصيلي

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية في مدن ومراكز المحافظة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 25 رمضان الخميس 4-4-2024

فاتن الشيخ تكشف لـ"الشاهد" هل مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى