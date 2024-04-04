محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة سيدى برانى

أعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المخطط التفصيلي لمدينة سيدي براني، وذلك بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

_حل المشكلات العمرانية



وأوضح محافظ مطروح، أن اعتماد المخططات يساهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي،وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية الالتزام بتنفيذ وتفعيل تلك المخططات والتزام المواطنين بها ويسهم في عدم التعدى على أراضى الدولة أو إقامة عشوائيات.

_اعتماد المخططات التفصيلية

وأشار إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية بالقرى والمدن فى ظل الجمهورية الجديدة يأني تلبية لاحتياجات المواطنين بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح والاستجابة لمطالب الأهالي بها بهدف لحل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل المخطط على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لتوفير حياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية في مدن ومراكز المحافظة من أعمال مد البنية التحتية مع التشديد على المتابعة الميدانية وتذليل العقبات للإسراع في تنفيذ وإنهاء الأعمال.

وتفقد إبراهيم عبدالعال رئيس مركز ومدينة الضبعة، والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة وممثلي شركة كهرباء البحيرة بالضبعة، شارع المدخل الرئيسي لمدينة الضبعة؛ تمهيدا لتجديد رصفه مزدوج بطول ١،٢ كم مع توسعته من الجانبين والوقوف على كافة العقبات وادراج الحلول المناسبة لإزالتها ومنها حفر وتغطية كابلات الكهرباء الأرضية، وإنهاء الوصلات المنزلية لشبكة الصرف الصحي وغرف التفتيش وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين وبما يليق بالشكل الحضارى للمدينة مع ما تشهده من مشروعات قومية وتنموية.