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محمد الباز

محافظات

الإثنين.. قافلة طبية مجانية بمنطقتىّ الزيات وأولاد الشايط بمطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية بمنطقة الزيات وأولاد الشايط، التابعة لإدارة مطروح الصحية، يومىّ الإثنين والثلاثاء 8- 9 أبريل الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا. 

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكل متطلباتهم الصحية، مشيرًا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات، والمجال الصحي على وجه الخصوص، من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام. 

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية منطقة الزيات واولاد الشايط إدارة مطروح الصحية مطروح

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