محافظ مطروح يستقبل الدفعة الأخيرة لقوافل السلع الغذائية لـ"حياة كريمة"

ثمّن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدعم المُقدّم من مؤسسة "حياة كريمة" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي بلغ توزيع واهداء 8 آلاف "كرتونة رمضان"، موزعة علي مراكز ومدن المحافظة الثمانية وقراها ضمن مبادرة "وصل الخير.

ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالدعم، وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا.

التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء

وقدم محافظ مطروح الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لمشاركتها المجتمعية الفعالة بالتنسيق مع جهود المحافظة، للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح للدفعة الأخيرة من قوافل المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، و250 كرتونة مقدمة من حياه كريمة لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة.

وتفقد المحافظ محتويات الكراتين الغذائية والتي تضم السلع الأساسية ( الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، الصلصة، الشاي، الفول، البقوليات ).

الوصول الي فئات الاكثر احتياجًا

وقام محافظ مطروح بتسليم تروسيكل من مؤسسة حياة كريمة لأحد الشباب ليكون مصدر دخل له ولأسرته، ووسط حالة من الفرحة، " لمواصلة كسب الرزق بالحلال " وتوفير مصدر رزق مناسب وفرص عمل تدر دخلًا للأسر الاولي بالرعاية ضمن أولويات وأهداف المؤسسة بالوصول الي فئات الأكثر احتياجًا.

نشر التكافل الاجتماعي

وأكد علي الدور الهام للعمل الأهلي والمجتمعي فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعي

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