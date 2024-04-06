السبت 06 أبريل 2024
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محافظات

مرسى مطروح تستعد لاستقبال الزوار فى عيد الفطر

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك ورفعت المدينة شعار "عيدك أحلى عندنا" لجذب وتشجيع المزيد من المصطافين وضيوف المدينة للاستمتاع بالشواطئ والطقس الرائع والمياه الفيروزية الخلابة والمناطق السياحية الترفيهية والحدائق والمتنزهات العامة، التي يتوافر فيها الخدمات في عطلة العيد، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

إجازة عيد الفطر المبارك

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه من المتوقع توافد أعداد كبيرة من ضيوف المدينة من محافظات مصر المختلفة، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، على شواطئ مطروح الساحرة، والتي تتميز بطقسها الربيعى وطبيعتها الخلابة وتتمتع بمقومات سياحية واستثمارية هائلة، مؤكدًا استعدادات المدينة لاستقبال محبي الطقس الربيعي الرائع، والمياه النقية والرمال البيضاء الناعمة بالمدينة الساحلية أيام العيد.

وأشار جاب الله إلى أن اللواء خالد شعيب، شدد على الاستعدادات المبكرة لكل أجهزة وإدارات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية التنفيذية والأمنية، نظرًا لتنظيم برامج ترفيهية داخل الحدائق، والتي تتضمن عددًا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد الـ3 وكذلك تنظيم برامج وحفلات ترفيهية بمراكز الشباب.

وحذَّر رئيس مدينة مرسي مطروح، المواطنين والمصطافين وضيوف المدينة بعدم ممارسة السباحة بكل الشواطئ لعدم وجود خدمات وفرق إنقاذ خلال أيام عيد الفطر 2024، بالإضافة إلى التأكيد على عدم السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، غير المصرح بها نزول البحر، هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة الاستعدادات المكثفة المبكرة لجميع الأجهزة بالمدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

رئيس مدينة مرسي مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى تحت شعار عيدك أحلي عندنا محافظ مطروح مطروح

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