محافظ مطروح يتابع مع رؤساء القرى تيسير الخدمات للمواطنين

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية دور رؤساء القرى في متابعة تنفيذ وتيسير الخدمات للمواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لاحتياجاتهم وتذليل العقبات لتلبية مطالبهم في إطار من المسئولية، وكحلقة وصل مع القيادات التنفيذية بمجلس المدينة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وكفاءة البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح، مع رؤساء القرى ومديرى الإدارات بمدينة مرسى مطروح، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.

وناقش محافظ مطروح، مع رؤساء القرى مطالب واحتياجات كل قرية، والإمكانات المتاحة والتشديد على متابعة جهود تقديم الخدمات، سواء بالوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب، والكهرباء والطرق الداخلية والمياه وغيرها، وتوافر الخدمات المختلفة بالقرية، وتشغيلها بالشكل الجيد والإبلاغ عن أى معوقات لسرعة حلها.

توسعة الحيز العمرانى لقرية القصر

ووجه محافظ مطروح، بالحفاظ على ما يتم من مشروعات مع الحرص على الصالح والمال العام وعدم السماح بأي تجاوزات، مشيرًا إلى أنه جارٍ توسعة الحيِّز العمراني لقرية القصر والتنسيق مع الموارد المائية والري بشأن وادي لاشطان وفق الدراسات والأبحاث العلمية مع تقدير آراء أهالي المنطقة مع حماية المنازل بعيدًا عن مسار السيل.

كما وجَّه بمراجعة موقف مدرسة حلازين وتوفير الاعتمادات لمدها بالكهرباء وكذلك مخاطبة مبادرة مشروعات "حياة كريمة" بشأن احتياج وحدة تخلية قرية أم الرخم مكثف لتشغيلها، وكذلك فرش أثاث للوحدة المحلية مع دخولها مسابقة التميز الحكومي والحاجة لتشغيل سيارة مطافي والتنسيق مع الطرق حاجة الطرق الداخلية بقرية سيدى حنيش لرفع كفاءة.

مطالب قرية كشوك عميرة

كما استمع محافظ مطروح، لمطالب قرية كشوك عميرة لكوبري مشاة للعبور أعلى الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم مخطط ١٣كوبري، وتم الانتهاء من ٩ منها موجهًا بالعمل على تكثيف جهود النظافة وأهمية المتابعة الدورية والصيانة للسيارات والمعدات خاصة معدات النظافة، وبالتنسيق والتعاون التام بين الإدارات داخل المجلس وكذلك القرى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

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