الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يُكرم الأوائل بمسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)

جانب من حفل تكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

أقيمت احتفالية كبرى اليوم الاربعاء لتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقة جمعية الوسيم تحت رعاية وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور أحمد عبدالعظيم رئيس فرع دار الإفتاء بالمحافظة ورضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمطروح.وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرة للإنشاد الدينى. 

 

أوائل حفظة القرآن الكريم

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجمعية الوسيم على جهود المشاركة المجتمعية الفاعلة في خدمة المجتمع وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، وكذلك تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى عدد من محافظات الجمهورية ومنها مطروح بما يشجع ويحفز الأطفال والشباب على حفظ كتاب الله ليكونوا مثلا وقدوة، موجها كذلك الشكر على جهود التنظيم والتحفيز من خلال هدايا قيمة تصل إلى مليون جنيه للفائزين. 

مسابقة حفظ القران الكريم 

 أشاد محافظ مطروح، بتنظيم أكتر من جهة لمسابقة حفظ القران الكريم ومنها المسابقة الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح مقدما التهنئة لجميع الفائزين وأسرهم. 

القيم والأخلاق الحميدة

أشار مدير عام مديرية أوقاف مطروح إلى أهمية القيم والأخلاق الحميدة والتمسك بتعاليم  وقيم ومبادئ القرآن التى تهدف احياء الأمة وتعظيم قدراتها مع الإدراك الوعى لمواجهة مخططات الأعداء، ومحاولة القضاء على الصلة التى تربط العباد بربهم بهدف ضعف الإرادة. وتفتيت تجمع الأمة، ومحاولة القضاء على التعليم والابتكار والإبداع من أجل المستقبل، وكذلك محاولة القضاء على التماسك الاجتماعي ومحاربة الحفاظ على الأسرة وبنيان المجتمع التى يدعو القرآن إليها. 

الأخلاق والقيم السامية

بينما أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أهمية الالتزام بالقرآن كمنهج ودستور يدعو إلى الأخلاق والقيم السامية ويقيم سلوك وحياة الإنسان مع ضرورة العمل بالقرآن وإدراك معانيه وتدبرها، مما يؤدى لاستقامة البشرية والكون كله ويقيم سلوك وحياة الإنسان. مع ضرورة العمل بالقرآن وادراك معانيه وتدبره وليس بالحفظ فقط.

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
محافظ مطروح أوائل حفظة القرآن الكريم حفظة القرآن الكريم مطروح مليون جنيه

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