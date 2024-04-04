استعدادا لعيد الفطر.. مطروح ترفع حالة الطوارئ بالقطاعات الخدمية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقه استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه وجه بأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها بجميع المديريات ومدن ومراكز المحافظة الثمانية لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة.

٢٧٢ مسجدا وساحة صلاة

وأوضح محافظ مطروح، أن مديرية أوقاف مطروح استعدت بـ272 مسجدا وساحة صلاة على مستوى مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ومراجعة جاهزيتها وتأمينها، منها 216 مسجدا كبيرا و60 ساحة صلاة.

_تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة، مع استمرار معارض بيع السلع الرئيسية المخفضة للمواطنين وتشديد المراقبة على الأسواق والمطاعم ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، مع الاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود والمتابعة والرد على أي شكاوى للمواطنين خلال أيام العيد.

_رفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات

أكد المحافظ رفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، وتنظيم حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة بالأسواق.

_مواجهة أي طوارئ

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مديرية الصحة ومرفق إسعاف مطروح مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ، ومراجعة توافر كميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ.