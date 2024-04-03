"شعيب" يستعرض مقترحات تطوير عدد من المواقع السياحية بمطروح (صور)

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عددا من مقترحات لتطوير عدد من المواقع بالمحافظة بما يليق بمكانتها السياحية، بحضور اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام مديرية الإسكان ومحمود إمبابى مدير إدارة التخطيط ومحمد إبراهيم مراقب عام الحسابات بالمحافظة.

تجديد كوبري روميل

خلال الاجتماع تمت مناقشة مقترح إحلال وتجديد كوبري روميل بما يليق بمكانة مدخل الشاطئ وشهرته السياحية، والذى أعده جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي من خلال تصميمات لكوبري لاند مارك معدنى طائر وفق تصميمات هندسية وانشائية على شكل سمكة به ممشى زجاجى سياحى من الجانبين ومحلات تجارية بعدد ٨ محلات أعلى بحيرة روميل يمر من وسطه طريق للسيارات في الاتجاهين، مع تركيب أعمدة ديكورية واضاءات ليلية.

إنشاء عمارة سكنية

كما تمت مناقشة مقترح إنشاء عمارة سكنية بموقع عمر أفندي بشارع الإسكندرية، على مساحة ٣٠٠ م٢ تشمل دور أرضي به محلات وطابقين مكاتب إدارية و٥ طوابق وحدات سكنية.

بينما وجه محافظ مطروح، بإعادة دراسة مقترح مكونات العمارة والتصميمات المقترحة بالوحدات السكنية من حيث إعادة تقسيم الوحدات السكنية، بما يحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لإمكانياتها وموقعها المتميز والتسويق الجيد لها.

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح

جانب من اجتماع محافظ مطروح