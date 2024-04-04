محافظ مطروح يتابع رصف مدخل الشارع الرئيسى فى حى الشروق

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمدن المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين ومنها بدء أعمال رصف مدخل الشارع الرئيسي بحى الشروق بالكيلو 7 بعد الانتهاء من أعمال توسعة الشارع وإزالة الإشغالات وازدواج الشارع في اتجاهين بدلًا من اتجاه واحد ومد البنية التحتية من وصلات الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ومراجعة شبكات الاتصالات والغاز وغيرها قبل أعمال الرصف.

_الخطة الاستثمارية



وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رصف الشارع الرئيسي لمدخل الحي ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة وإشراف مجلس مدينة مرسى مطروح.

وفي سياق آخر، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المخطط التفصيلي لمدينة سيدي براني، بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

_حل المشكلات العمرانية

وأوضح محافظ مطروح أن اعتماد المخططات يسهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي، وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بتنفيذ وتفعيل تلك المخططات والتزام المواطنين بها ويسهم في عدم التعدى على أراضى الدولة أو إقامة عشوائيات.

_اعتماد المخططات التفصيلية

وأشار إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية بالقرى والمدن فى ظل الجمهورية الجديدة يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح والاستجابة لمطالب الأهالي بها بهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل المخطط على كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تمت مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لتوفير حياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

رصف مدخل الشارع الرئيسي في حي الشروق

رصف مدخل الشارع الرئيسي في حي الشروق

رصف مدخل الشارع الرئيسي في حي الشروق

رصف مدخل الشارع الرئيسي في حي الشروق