رئيس مدينة مطروح: قافلة طبية مجانية بقرية حلازين لمدة يومين

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية حلازين التابعة للمركز اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بمتابعة من رئيس القرية بالتعاون مع مديرية الصحة تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم.

_ تخصصات طبية

وقال إن القافلة تضم أطباء من تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة، وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

_تقديم الدعم

وأكد «جاب الله» على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

_الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح رئيس قرية حلازين بضرورة إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بالكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

في سياق آخر، كان قد عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وبعض مديري الإدارات الإدارية ومدير مستشفى النجيلة المركزى، الأحد، بحضور مدير عام طب الأسنان، مدير عام الطب الوقائي، مدير عام الصيدلة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير إدارة التفتيش المالى والإداري، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، ومديري الإدارات المختلفة.