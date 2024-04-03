الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة مطروح: قافلة طبية مجانية بقرية حلازين لمدة يومين

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية حلازين التابعة للمركز اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بمتابعة من رئيس القرية بالتعاون مع مديرية الصحة تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم.

_ تخصصات طبية

وقال إن القافلة تضم أطباء من تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة، وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

_تقديم الدعم 

وأكد «جاب الله» على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

_الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح رئيس قرية حلازين بضرورة إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بالكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

 

في سياق آخر، كان قد عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وبعض مديري الإدارات الإدارية ومدير مستشفى النجيلة المركزى، الأحد، بحضور مدير عام طب الأسنان، مدير عام الطب الوقائي، مدير عام الصيدلة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير إدارة التفتيش المالى والإداري، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، ومديري الإدارات المختلفة.

رئيس مدينة مرسي مطروح قافلة طبية مجانية قرية حلازين مطروح محافظ مطروح

مواد متعلقة

وكيل صحة مطروح يناقش آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

فى نهار رمضان.. طفل يهتك عرض شقيقته ويقتلها بالمطرية

"الأرصاد" تحذر المواطنين: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد فى ذلك الموعد

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل