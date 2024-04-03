الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إضاءة معبد آمون بـ"الأزرق" في اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال محمد بكر يوسف، رئيس مدينة سيوة، إنه تم مساء اليوم إضاءة معبد آمون ومعبد التنبؤات بواحة سيوة باللون الأزرق، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي بالتوعية باضطراب طيف التوحد، والذي الموافق 2 أبريل من كل عام، لمناصرة حقوقهم وإحداث أثر إيجابي في حياتهم بهدف زيادة الاهتمام بقضاياهم.

نشر الوعي الثقافي والفكري

واوضح ان يأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة مطروح، على نشر الوعي الثقافي والفكري لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تهميشهم وتحسين حياتهم بكل السبل والمتابعة للجهود ذات الصلة لتعزيز حقوقهم.

 أشار إلى أن ذلك يأتي أيضا هذا الإجراء تتويجا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق وعي مجتمعي بالاهتمام بذوي الإعاقة وإحداث أثر إيجابي في حياتهم.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة مطروح، وتنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتوجيهات محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة. 

وفي سياق آخر، كان قد شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أول أمس، في حفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم، والذى نظمته جمعية أصول لتنمية المجتمع برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، كبير مذيعى قناة إسكندرية رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وعدد من مديري المديريات والإدارات والإعلاميين بالمحافظة، بقاعة حديقة كليوباترا بمدينة مرسي مطروح. 

وتضمن الحفل إنشادًا دينيًا وتنورة وعرائس وسط بهجة وفرحة الأطفال. 

وقام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوزيع هدايا عينية ومالية على الأطفال الأيتام وتكريم المشاركين في تيسير الأعمال الخيرية للجمعية من الجهاز التنفيذي للمحافظة والصحفيين والإعلاميين بمطروح. 

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