الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعدام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت لجنة المرور على المطاعم  والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق  حملات تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات . 

_مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي

أسفرت الحملات عن توجيه عدد 4 انذارات متنوعة ما بين مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمل وترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى تحرير 4  محاضر ما بين مخالفات لعدم النظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية  وعدم الاعلان عن الاسعار، كما تم  إعدام 40 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

_الاجراءات القانونية 


وشدد محافظ مطروح على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية  الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

في سياق آخر، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب، الخريطة الزمنية  لموعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بمطروح  وذلك خلال الفترة من ٨ إلى ٣٠ مايو القادم. 

_المناهج المقررة


وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية. 

 

أوضح عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم ٨ مايو  وتنتهي ١٦مايو ٢٠٢٤، حيث سيتم التبادل بين  امتحانات صفوف النقل الرابع والخامس  والسادس الابتدائي.

لجنة المرور على المطاعم المحال التجارية بمحافظة مطروح حملات تفتيشية مطروح مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي

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