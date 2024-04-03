إعدام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق حملات تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات .

_مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي

أسفرت الحملات عن توجيه عدد 4 انذارات متنوعة ما بين مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمل وترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ما بين مخالفات لعدم النظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية وعدم الاعلان عن الاسعار، كما تم إعدام 40 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

_الاجراءات القانونية



وشدد محافظ مطروح على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

في سياق آخر، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب، الخريطة الزمنية لموعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بمطروح وذلك خلال الفترة من ٨ إلى ٣٠ مايو القادم.

_المناهج المقررة



وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

أوضح عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم ٨ مايو وتنتهي ١٦مايو ٢٠٢٤، حيث سيتم التبادل بين امتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي.