وفاة مسن وحفيده فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة بالوادى الجديد

لقي مسن وحفيده مصرعهما منذ قليل إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة بمركز بلاط في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة بطريق الداخلة _ بلاط، مما أدى إلى وفاة مسن وحفيده على الفور، تم التخفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وفاة كمال سيد زايد 60 سنة من قرية أسمنت، وحفيده مروان أحمد كمال 8 سنوات، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.