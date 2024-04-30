الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم يتابع العمل بالخارجة الزراعية ضمن مبادرة "توطين صناعة الحرير"

وكيل التعليم يتابع
وكيل التعليم يتابع توطين مبادرة الحرير بالخارجة الزراعية

أجرى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، حيث تم تفقد زراعات التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز المنتجة للحرير وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها المحافظة لتوطين وإحياء  صناعة الحرير.

وجرى زراعة عقل التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز وتجهيز معامل لتربية الدود لإنتاج الحرير الطبيعي الذى يعد احد اهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وأحد آليات التنمية الزراعية، موجها بتبادل خبرات المدارس الزراعية فى هذا الشأن لرفع إنتاجية عقل التوت والمساهمة بقوة  فى هذا المشروع العملاق.

وفى سياق متصل وجه وكيل التعليم بالوادي الجديد، بالتعاون مع المعلمين ذوى الخبرات فى جميع الأقسام العملية لتدريب وصقل مهارات الطلاب فى جميع التخصصات وتأهيلهم  لإقامة المشروعات الزراعية والإنطلاق نحو سوق العمل الحر

وكيل التعليم بالوادى الجديد يفتتح معرض  التربية الفنية لبلاط التعليمية 

افتتح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، معرض ختام الأنشطة للتربية الفنية المنفذ على هامش ختام الأنشطة التربوية بإدارة بلاط التعليمية.

جاء ذلك بحضور السيد سلامة على محمد رئيس مركز بلاط والدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة والسيد مصطفى محمد على نقيب المعلمين  ومدير ووكيل بلاط التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية. 

وأشاد المهندس سيد بما شهده فى أجنحة  المعرض من لوحات وأعمال فنية شارك بها طلاب مدارس بلاط التعليمية وإستحداث أساليب مبتكرة للأعمال، موجها بضرورة تبادل الخبرات والأفكار والآراء بين المعلمين والربط بين النظرية والتطبيق لتقديم الدعم الكامل  لأبنائنا الطلاب وضرورة نقل الخبرات للطلاب والإهتمام بتنمية أفكارهم وآرائهم وإتاحة الفرص أمامهم وتحفيزهم للإبداع والابتكار.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين وما شهده بالمعرض من أعمال فنية معبرة والتى ظهر بها التوظيف المناسب للخامات والأدوات تناسق  الألوان.

وكيل التعليم الوادي الجديد جولة ميدانية الخارجة الثانوية الزراعية تفقد زراعات التوت توطين وإحياء صناعة الحرير

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