الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية

صورة أرشيفية لجثة
صورة أرشيفية لجثة

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث بكسور ونزيف في المخ، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، في قرية سندبسط بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بنطاق مدينة زفتى، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر بكسور ونزيف في المخ.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهما إلى مستشفي زفتى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الغربية حادث تصادم مصرع منطقة كفر عنان

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