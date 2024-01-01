الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلام زفتى يطلق حملة "أسرتك ثروتك"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أطلق قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي حملة إعلامية حول تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك".

يأتي هذا الإطلاق اهتمامًا من الهيئة العامة للاستعلامات بمشكلة السكان وتنمية الأسرة. 

وقام مجمع إعلام زفتى بعقد ندوة إعلامية في مقر مدرسة التمريض للبنات في نهطاي تحت عنوان "الصحة الإنجابية وانعكاسها على الأسرة". تحدثت فيها الدكتورة رانيا صلاح قنديل، مدير عام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى.

وأوضحت الدكتورة رانيا مفهوم الصحة الإنجابية، وهو أن يتمتع جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة، خاصة الفتاة في جميع مراحل حياتها. كما أشارت إلى مراحل الصحة الإنجابية، مثل الطفولة، المراهقة، العمر الإنجابي، وما بعد العمر الإنجابي. وأكدت أهمية التغذية السليمة للبنت، خاصة خلال مرحلة المراهقة، مشيرة إلى ضرورة أن تحتوي الوجبات على الفيتامينات والكربوهيدرات والخضروات والفواكه والألبان، للوقاية من إصابتها بالأنيميا أو نقص الكالسيوم. 

وأشارت إلى أن أفضل سن للزواج والإنجاب هو بعد سن العشرين، حتى تكون المرأة مؤهلة للزواج والإنجاب بشكل صحيح.
 

حال التخطيط للحمل من الأفضل أن يؤخذ حمض الفوليك للوقاية من تشوهات الأجنة

 

وقالت: "في حال التخطيط للحمل، من الأفضل تناول حمض الفوليك للوقاية من تشوهات الجنين، والتركيز على العناصر الغذائية مثل الكالسيوم لصحة أفضل للفتاة والمولود".
وأوضحت أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، وأهميتها في الوقاية من أورام الثدي والرحم.
وأشارت إلى أهمية الفحوصات قبل الزواج وتأثيرها على صحة جميع أفراد الأسرة للوقاية من الأمراض الوراثية.
وتطرقت إلى الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، مثل الفحص الدوري للأطفال والفحص المرحلي لطلبة المدارس وفحص قبل الزواج، ورعاية الحامل من خلال عيادات الحوامل ومتابعة الحمل في المراكز الصحية لضمان سلامة الأم والجنين.
وأضافت أن الفحص يشمل تحاليل الدم والبول، وتطعيمات التيتانوس والإنفلونزا، وفحص الأسنان. كما يتم فحص ما بعد الولادة في عيادة صحة المرأة للتأكد من الصحة الجسدية والنفسية، وإجراء بعض التحاليل إذا اقتضى الأمر، وتقديم الدعم اللازم والتدخل المبكر لحل أي مشكلة صحية، وتقديم استشارات حول وسائل تنظيم الأسرة.

أدار الندوة محسن عبد الله، إخصائي الإعلام في مجمع إعلام زفتى، وأحمد عادل مجاهد، إخصائي إعلام مسئول في وحدة الإعلام السكاني، تحت إشراف عبد الله الحصري، مدير مجمع الإعلام، ومصطفى يوسف حسين، مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

مدرسه التمريض للبنات الصحة الإنجابية وانعكاسها على الأسرة الصحة الإنجابية المراهقة العمر الإنجابي التغذية السليمة كربوهيدرات

مواد متعلقة

مجمع إعلام الزقازيق يعقد ندوة بعنوان "المشاركة السياسية واجب وطنى"

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟