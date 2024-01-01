إعلام زفتى يطلق حملة "أسرتك ثروتك"

أطلق قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي حملة إعلامية حول تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك".

يأتي هذا الإطلاق اهتمامًا من الهيئة العامة للاستعلامات بمشكلة السكان وتنمية الأسرة.

وقام مجمع إعلام زفتى بعقد ندوة إعلامية في مقر مدرسة التمريض للبنات في نهطاي تحت عنوان "الصحة الإنجابية وانعكاسها على الأسرة". تحدثت فيها الدكتورة رانيا صلاح قنديل، مدير عام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى.

وأوضحت الدكتورة رانيا مفهوم الصحة الإنجابية، وهو أن يتمتع جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة، خاصة الفتاة في جميع مراحل حياتها. كما أشارت إلى مراحل الصحة الإنجابية، مثل الطفولة، المراهقة، العمر الإنجابي، وما بعد العمر الإنجابي. وأكدت أهمية التغذية السليمة للبنت، خاصة خلال مرحلة المراهقة، مشيرة إلى ضرورة أن تحتوي الوجبات على الفيتامينات والكربوهيدرات والخضروات والفواكه والألبان، للوقاية من إصابتها بالأنيميا أو نقص الكالسيوم.

وأشارت إلى أن أفضل سن للزواج والإنجاب هو بعد سن العشرين، حتى تكون المرأة مؤهلة للزواج والإنجاب بشكل صحيح.



حال التخطيط للحمل من الأفضل أن يؤخذ حمض الفوليك للوقاية من تشوهات الأجنة

وقالت: "في حال التخطيط للحمل، من الأفضل تناول حمض الفوليك للوقاية من تشوهات الجنين، والتركيز على العناصر الغذائية مثل الكالسيوم لصحة أفضل للفتاة والمولود".

وأوضحت أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، وأهميتها في الوقاية من أورام الثدي والرحم.

وأشارت إلى أهمية الفحوصات قبل الزواج وتأثيرها على صحة جميع أفراد الأسرة للوقاية من الأمراض الوراثية.

وتطرقت إلى الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، مثل الفحص الدوري للأطفال والفحص المرحلي لطلبة المدارس وفحص قبل الزواج، ورعاية الحامل من خلال عيادات الحوامل ومتابعة الحمل في المراكز الصحية لضمان سلامة الأم والجنين.

وأضافت أن الفحص يشمل تحاليل الدم والبول، وتطعيمات التيتانوس والإنفلونزا، وفحص الأسنان. كما يتم فحص ما بعد الولادة في عيادة صحة المرأة للتأكد من الصحة الجسدية والنفسية، وإجراء بعض التحاليل إذا اقتضى الأمر، وتقديم الدعم اللازم والتدخل المبكر لحل أي مشكلة صحية، وتقديم استشارات حول وسائل تنظيم الأسرة.

أدار الندوة محسن عبد الله، إخصائي الإعلام في مجمع إعلام زفتى، وأحمد عادل مجاهد، إخصائي إعلام مسئول في وحدة الإعلام السكاني، تحت إشراف عبد الله الحصري، مدير مجمع الإعلام، ومصطفى يوسف حسين، مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.