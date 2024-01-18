خبراء تغذية: 7 أطعمة على المرأة تجنبها خلال الرضاعة الطبيعية

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية من الأشياء الواجب على المرأة اتباعها خلال فترة الرضاعة، فهناك عدد من الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالانتفاخات وانخفاض معدلات نمو الحليب بثديّ المرأة والتي يعد الغذاء الآمن الذي يتغذّي عليه الأطفال في سن الرضاعة.

في هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأطعمة التي يجب على المرأة تجنبها خلال الرضاعة الطبيعية، وفق نصائح خبراء تغذية لـ"hindustan times".

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية

1- الخضار النيئة: استهلاك الخضار النيئة مثل الملفوف، والقرنبيط، والبروكلي يمكن أن يسبب الغازات في أمعاء الأم؛ كما أن هناك احتمالية إصابة الأم بالتسمم الغذائي.

2- القهوة: القهوة هي مصدر شائع للكافيين ويواجه الأطفال صعوبة في تحلله والتخلص منه، ونتيجة لذلك، يمكن أن تتراكم كميات كبيرة من المادة مع مرور الوقت في نظام طفلك، مما يسبب التهيج وصعوبة النوم.

3- الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق: تحتوي أسماك التونة الكبيرة، والماكريل، وسمك المارلين على نسبة عالية من الزئبق، وهو معدن يمكن أن يكون سامًا - خاصة عند الرضع والأطفال، الذين هم أكثر حساسية للتسمم بالزئبق. يمكن أن يؤثر التعرض الحاد لمستويات عالية من الزئبق بشكل دائم على الجهاز العصبي المركزي لطفلك، ونتيجة لذلك، قد يكون لديهم تأخيرات أو إعاقات.

4- النعناع/المريمية/البقدونس: أعشاب البقدونس والمريمية والنعناع تنتمي إلى فئة تسمى مضادات إدرار الحليب، لأنها معروفة بقدرتها على تقليل إنتاج حليب الثدي.

5- الكحول: الامتناع عن تناول الكحول هو الخيار الأكثر أمانًا أثناء الرضاعة الطبيعية. يمنع الكحول منعكس طرد الحليب، حيث هذا يجعل من الصعب على الطفل الحصول على الحليب، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول إلى تقليل كمية حليب الرضيع بنسبة 20 إلى 23٪ ويسبب هياج الرضيع وأنماط نومه السيئة.