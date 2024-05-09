انقطاع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر ٧٠٠ مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر ٢٥٠ مم، المتعارض مع الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية "لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ٥ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٥/ ٢٠٢٤، وذلك لإتمام أعمال الربط.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.