الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقطاع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية الجمعة

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر ٧٠٠ مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر ٢٥٠ مم، المتعارض مع الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية "لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ٥ / ٢٠٢٤  وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٥/ ٢٠٢٤، وذلك لإتمام أعمال الربط.                                               

ونوهت محافظة الجيزة بأن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

الحوامدية انقطاع مياه محافظة الجيزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى محافظة الجيزة

محافظ الجيزة يتابع امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى

الأكثر قراءة

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة