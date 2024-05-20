الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة تجتمع باللجنة الاستشارية لأمراض الكلى لمتابعة تنفيذ "ميكنة منظومة الغسيل الكلوي"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، اجتماعًا مع اللجنة الاستشارية لأمراض الكلى، لمتابعة تنفيذ "المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي"، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في تطبيق المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي خلال 8 أسابيع عمل منذ إطلاقها في شهر أبريل من العام الجاري، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على عرض مفصل لتطبيق المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والجمعيات الأهلية، وذلك من خلال تطبيق المنظومة التي تفصل تكلفة التشغيل عن المستلزمات التي يتم توفيرها من الوزارة للمراكز الخاصة والأهلية، حيث أكد الوزير أهمية المنظومة في تقليل الفجوة المالية بين التكلفة الفعلية للجلسة والتكلفة التي تتحملها الدولة للمرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ميكنة منظومة الغسيل الكلوي

وكشف "عبدالغفار" عن تطبيق المنظومة فعليًا بـ 99 مركزًا موزعين بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، ودمياط)، حيث أجرت تلك المراكز 23 ألف و200 جلسة غسيل كلوي، وتم تسجيل 6 آلاف و640 مريض على المنظومة، مضيفًا أنه جار الانتهاء من تجهيز 55 مركزًا، وجار تدريب العاملين بـ 116 مركزًا على المنظومة تمهيدًا لانضمام تلك المراكز للمنظومة، كما تابع الوزير التجهيزات الجارية لبدء تطبيق المنظومة بمراكز الغسيل الكلوي الحكومية والتي ستتم خلال 3 أشهر وفقًا لخطة العمل.

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وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوي وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحي، فضلًا عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التي تعمل فعليًا ضمن المشروع، كما أكد الوزير أهمية دور اللجنة في دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبني الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.

إدارة أمراض الكلى

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجي لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة في هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوي لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.

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يذكر أن  اللجنة الاستشارية لأمراض الكلى تم تشكيلها برئاسة الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي وتضم في عضويتها نخبة من الأساتذة والاستشاريين ممثلين عن جميع الجهات المشاركة في تقديم خدمات الغسيل الكلوي ومن أبزز اختصاصاتها الإشراف على (وضع الاستراتيجية القومية للغسيل الكلوي، وتحديث الأدلة الإرشادية للعمل وفقًا للمستجدات العلمية، وعملية التحول الرقمي في منظومة الكلى)، فضلًا عن مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بمنظومة الغسيل الكلوي وزراعة الكلى وإصدار التوصيات اللازمة، وكذلك الإشراف على إجراء ونشر البحوث العلمية لأمراض الكلى.

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