الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة تفتتح الجلسة الأولى من الدورة التدريبية "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"

ورشة عمل
ورشة عمل

افتتحت وزارة الصحة والسكان، الجلسة الأولى من الدورة التدريبية "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"، والتي ينظمها قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الوزير استمع إلى المحاضرة الأولى والتي تناولت "٣ كبسولات إدارية" اولها بعنوان "الاجتماعات وكيفية إدارتها "، والثانية بعنوان "الفرق بين (الهام) و(الطارئ) وتأثيرها على اتخاذ القرارات"، أما الكبسولة الثالثة بعنوان" كيفية اختيار الخليفة المناسب في العمل".

جلسات تدريبية في الإدارة المعاصرة

ومن جانبها قالت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، انه تم الاستعانة بالدكتور هشام صادق، استشاري التدريب، لعقد ١٦ جلسة تدريبية في الإدارة المعاصرة، والتي تستهدف تدريب قيادات الوزارة من مساعدي ومعاوني ومستشاري الوزارة، فضلا عن رؤساء القطاعات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك للارتقاء بالمستوى المهني والعملي وبناء قدراتهم على أسس علمية.

حضر الجلسة الأولى عدد من قيادات الوزارة ما بين مساعدي ومعاوني الوزير ورؤساء القطاعات المختلفة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات التدريبية على مدار ٥ أسابيع في يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدء من ٢١ مايو وتنتهي يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤.

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يذكر ان الدكتور هشام صادق، هو مستشار دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال وبناء نظم الموارد البشرية، كما انه له خبرة تزيد عن ٤٨ سنة في مجال الاستشارات التي عملت مع ٥٥٠ شركة في مختلف الدول في مجالات نظم إدارة الموارد البشرية والتخطيط وإدارة الأعمال والاختبارات السيكومترية وحاصل على الماجيستير والدكتوراه ومحاضر في معهد نيويورك للتكنولوجيا بالولايات المتحدة والجامعة الألمانية وجامعة اسلسكا، كما إنه عضو مجلس أمناء جامعة زويل.

ورشة عمل
ورشة عمل
الصحة الدورة التدريبية الكبسولات الإدارية الإدارة المعاصرة القدرات المهنية والعلمية

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