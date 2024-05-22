"الصحة" توضح كيفية الحماية من سرطان البروستاتا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن كيفية الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا، موضحة أنه يجب التوجه لأقرب وحدة صحية لتحديد إذا كان من المواطنين المستهدفين بالفحص من استبيان وزارة الصحة، فيجب إجراء تحليل PSA في المستشفيات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حتى في حالة عدم وجود أعراض أو تاريخ مرضي بالعائلة، وفي حالة وجود بعض الأعراض المرجحة يجب مراجعة المختصين في المبادرة لعمل التحليل المطلوب.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه في كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أي علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية، وفي أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لتلقي أي نوع من أنواع العلاج الكيميائي.

ولفتت الوزارة إلى أنها توفر الكشف بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي تتضمن الكشف عن أورام "الرئة - القولون - عنق الرحم – البروستاتا"، مشيرة الى انه يمكن عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على الصحة، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، والذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان