"الصحة" تحذر من سرطان البروستاتا.. هذه أعراضها

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، وطالبت المواطنين بالكشف المبكر عند ظهور بعض الأعراض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان- في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن غدة البروستاتا تتواجد حول مخرج البول، ويشتكي معظم الرجال من ضعف التبول والإحساس بعدم اكتمال تفريغ المثانة، وفي بعض الأحيان أيضًا يشعر المريض بألم في العظام إذا انتشر المرض.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن أن المبادرات والبرامج الوطنية التي أطلقتها مصر للكشف المبكر عن السرطان تقدم العلاج للمرضى، مثل (مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم)، فضلًا عن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج فيروس سي، والتي تسملت مصر على إثرها شهادة الإشهاد على المستوى الذهبي للخلو من فيروس سي.

ولفتت إلى أن هناك برنامج لعلاج الأورام ويوفر العلاج المجاني للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، كما تعمل الوزارة أيضًا على تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية المتعلقة بالأورام، من خلال إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام وتوفير أحدث أجهزة التشخيص والعلاج، فضلًا عن الاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الطبية على أحدث أساليب تشخيص وعلاج الأورام.