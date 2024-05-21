الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء المصرية: مشروع تصنيع مشتقات البلازما خيارًا استراتيجيًا لتأمين الأدوية الحيوية

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

أجرى دكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية زيارة لمركز جريفولز ايجيبت للتبرع بالبلازما بمدينة ٦ أكتوبر، والذي تم إنشائه بالشراكة مع شركة جريفولز العالمية، ويعد أول مركز تم ترخيصه وتشغيله ضمن شبكة مراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت، الذي بلغ عددها عشرة مراكز حتى الآن، وتعمل الشركة حاليًا على إنشاء عشرة مراكز إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى ٢٠ مركز للتبرع بالبلازما في مختلف محافظات الجمهورية.

ويعد مشروع تصنيع مشتقات البلازما أحد أبرز المشروعات القومية في مجال التصنيع الدوائي، وذلك لكونه الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، كما يضع المشروع مصر في صدارة هذا القطاع الاستراتيجي في المنطقة، ويجعلها مركزًا إقليميًا هامًا لتصنيع البلازما.

علاوة على ذلك، يمثل المشروع أمنًا دوائيًا قوميًا للمرضى خاصة الذين يعتمدون على الأدوية المشتقة من البلازما في العلاج، علمًا بأن المشروع يعد نقلة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوطن صناعة ادوية البلازما، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات اللازمة، وهو ما يسهم بصورة فعالة في تقديم منظومة رعاية صحية متطورة ذات جودة عالية تساهم في تعزيز الرعاية الصحية في مصر.

و في الإطار ذاته، تعمل جريفولز إيجيبت على إنشاء مصنع خاص بتجزئة وتنقية البلازما، والذي يقع في موقع استراتيجي بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية، التي تشمل على عدد من المؤسسات الطبية المختلفة، وتتضمن مناطق مخصصة لتجزئة وتنقية مشتقات البلازما، بالإضافة إلى مناطق الاختبار والتخزين اللازمة لاتمام عمليات الإنتاج والتوزيع.

ويستهدف المشروع تطوير وإنتاج أدوية ومستحضرات دوائية حيوية مبتكره من البلازما لعلاج الحالات المزمنه والنادرة، والتي تهدد الحياة أحيانا.

التبرع بالبلازما مشتقات البلازما تصنيع البلازما دكتور علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية

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