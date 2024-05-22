بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

توفر وزارة التضامن الاجتماعي المصرية كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بهدف تسهيل حصولهم على مختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وترصد “الدستور” في هذا التقرير شرحًا تفصيليًا لكيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ومتابعة حالة الكشف الطبي، بالإضافة إلى توضيح مميزات هذا الكارت.

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: هنا. الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة". اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على "بحث". ستظهر لك النتيجة الخاصة بحالة طلبك.

من خلال الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

يمكنك أيضًا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 1444.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

بإمكانك اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، مع الضغط على "نتيجة الكشف الطبي" بدلًا من "بحث".

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لذوي الإعاقة

يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لذوي الإعاقة على الموقع التالي: من هنا.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الإعاقة، تشمل:

الحصول على معاش شهري: يتيح الكارت لصاحبه الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي.

العلاج المجاني: يتيح الكارت لصاحبه تلقي العلاج المجاني في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

تخفيضات على المواصلات: يحصل حامل الكارت على تخفيضات على أسعار تذاكر المواصلات العامة.

الإعفاء من الضرائب: يُعفى حامل الكارت من بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل.

الحصول على فرص عمل: تُقدم الدولة فرص عمل مميزة لحاملي الكارت في القطاعين العام والخاص.

المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية: يحصل حامل الكارت على تخفيضات على رسوم المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية.