كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عن تعديل كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024.

ويعمل برنامج كارت الخدمات المتكاملة علي توفير خدمات طبية شاملة تشمل العلاج الطبي، والتشخيص، والوقاية، والرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

- يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي

http://pod.mohp.gov.eg/Edit.aspx

- الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

- إدخال البيانات المطلوبة وهي “الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده”.

- الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

واعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة



الاعاقات التى شملها المنشور الوزارى هي:

بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد.

الشلل الرباعي.

الشلل الدماغي.

ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر).

حالات كف البصر.

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو أقل).

الإعاقات المتعددة.

طيف التوحد.

القزامة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024



أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر.

أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن لا يكون له أي دخل ثابت.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024.

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