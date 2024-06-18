تفاصيل رحلة  طه حسين إلى الحجاز

في عام 1955 ذهب طه حسين عميد الأدب العربي لأداء فريضة الحج، واستغرقت 19 يومًا، كانت له أكبر الأثر في نفس طه حسين ومجايليه ومن بعده تلاميذه في مشارق الأرض ومغاربها، فمبجرد نزوله للأراضي المقدسة استقبل من قبل امراء وبعثة الأزهر من المصريين وإعلامي وأدباء العالم العربي والممكلة العربية السعودية، إلى جانب احتفاء الهيئات العلمية به عام 1955، فكانت لهذه الرحلة صدى واسع في كل مكان، وفي التقرير التالي تعرف على تفاصيل رحلة طه حسين إلى بلاد الحجاز:

قال طه حسين "قد سبق أن عشت وقلبي في هذه الأماكن المقدسة زهاء عشرين سنة منذ أن بدأت أكتب على هامش السيرة حتى الآن -1955-، ولما زرت مكة والمدينة أحسست أنى بفكري وقلبي وجسدي جميعًا عشت بعقلي الباطن وعقلى الواعى واستعدت كل ذكرياتى القديمة ومنها ما هو صميم التاريخ ومنها ماهو حميم العقيدة.

وفي نفس السياق، قال طه حسين، واصفًا رحلته لبلاد الحجاز: "لقد تركت زيارتي للحجاز آثارًا قوية رائعة فى نفسى لايمكن أن تصور فى حديث أو أحاديث وحسبك أنها الموطن الذى أشرق منه نور الإسلام ومنها إنبعث هذا النور، ونشأت فيه الحضارة العربية الإسلامية وما أعرف قطرًا من أقطار الأرض أثر فى عقول الناس وقلوبهم وأذواقهم كما أثرت هذه البلاد وكما أثر الحجاز فيها بنوع خاص".

بعد العودة من الرحلة الحجازية، أجرى الشاعر والكاتب كامل الشناوي مع طه حسين حديثًا نشرته مجلة آخر ساعة في 16 فبراير سنة 1955م، وسأله كامل الشناوي: "علمت أنكم سافرتم إلى المدينة المنورة في طائرة صغيرة خطرة، مع أنكم لا تركبون الطائرات أبدًا، وسبق أن رفضتم دعوات مهمة جدًا لأمريكا وروسيا والهند لأن تلبيتها كانت تستلزم ركوب الطائرة، ولم تلبُّوا حتى دعوات ابنتكم وصهركم لزيارتهما وهما في أي منصب في السلك الدبلوماسي في أي بلد لهذا السبب؟".

فقال الدكتور طه حسين: "لم يكن من الممكن أن أتخلَّف عن هذه الزيارة، ولم تكن هناك طريقة أخرى غير الطائرة، كنت أحس أنه لا بد لي من زيارتها، لولا خوف الغرور لقلت إنها كانت دعوة من خارج نفسي، دعوة آمرة".

في كتاب "رحلات الأعلام إلى البلد الحرام" للكاتب محمد عبدالشافي القوصي، يكشف تفاصيل رحلة عميد الأدب العربي للمملكة ويسرد فيها تعجب طه حسين من تلك الحفاوة الكبيرة في الاستقبال، التي جاءت عبر مرحلتين بدء من الاستقبال الرسمي إلى الاستقبال الشعبي المهيب.

يقول طه حسين: "معذرة إليك يا صاحب السمو، ومعذرة إلى الذين تفضلوا فاستجابوا لهذه الدعوة من الزملاء والزائرين، معذرة عن هولاء المواطنين الذين أخطأوا موضع التكريم، ووجهوه إلى غير من كان ينبغي أن يوجه إليه، فقد أكثروا واشتطوا وأسرفوا على أنفسهم وعلى الناس. وأقول لهم: دعوا أخاكم هذا الضعيف، وما قدم إليكم من خير قليل، واصنعوا خيرًا مما صنع، وأخطر مما صنع، وأريحوه من إطالة الثناء: لأنها تخجله وتشعره بأنه يسمع ما ليس له الحق فيه".

وأضاف: "وأؤكد أنهم قالوا فأسرفوا علي وعلى أنفسكم، ولكن نيتهم كانت خالصة، وقد قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهؤلاء قد نووا خيرًا، وقالوا خيرًا، فليعف صاحب السمو، فهم قد أخطأوا، فوجهوا الثناء إلى غير مذهبه، وقالوا المديح في غير أهله، وليذكروا أنهم هنا في هذه البلاد يمثلون وطنهم، وأن يقدروا أن إخلاصهم في حب هذا الوطن وجهدهم في خدمته، وفناءهم في ترقيته ترقيته والمشاركة فيه مخلصين، إنما هو إخلاص لله قبل كل شيء، فهي أرض الله، فيها أشرق نور الله، ومنها انبعث هذا النور، فهدى أوطاننا جميعًا إلى الحق وسلك بها سبيل الخير".

يصف طه حسين مشاعرة لمكة والمدينة، ويقول طه حسين عن مشاعره نحو مكة والمدينة هما المدينتان المقدستان اللتان تهوى إليهما أفئدة المسلمين: من زارهما منهم ومن لم يزرهما، ولم أكن إلا واحدًا من هؤلاء المسلمين الذين يزورون مكة والمدينة منذ شرع الله الدين الحنيف للناس.