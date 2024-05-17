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النهارده كام ذو القعده 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية الجمعة؟

شهر ذو القعدة
شهر ذو القعدة

نقدم للمواطنين النهارده كام ذو القعده 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية الجمعة، حيث زادت معدلات البحث عن تاريخ النهاردة عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2024، وإجازة عيد الأضحى المبارك خلال شهر يونيو المقبل.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم النهارده كام ذو القعده 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية الجمعة.

النهارده كام ذو القعده 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية الجمعة

وفي هذا السياق، يوافق اليوم الجمعة 9 ذو القعدة 1445 هجرية.


ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

يصادف اليوم الجمعة:

9 من ذو القعدة 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
و17 من مايو 2024م، في التاريخ الميلادي.
و9 من بشنس 1740ق، في التاريخ القبطي.

كام يوم باقي علي عيد الأضحى المبارك 2024

طبقًا للتقديرات الأولية التي قدمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبدو أن موعد عيد الأضحى لعام 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، لذا يتبقى حوالي 29 يومًا.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر مايو 2024

وفي هذا الجانب، يأتي باقي الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر مايو 2024، وهي كالآتي:

• إجازة أسبوعية: يوم السبت 18 مايو 2024
• إجازة أسبوعية: يوم الجمعة 24 مايو 2024
• إجازة أسبوعية: يوم السبت 25 مايو 2024
• إجازة أسبوعية: يوم الجمعة 31 مايو 2024.

التفاصيل الكاملة.. موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024

التاريخ الميلادي اليوم 2024

يوافق اليوم الجمعة 17 من شهر مايو 2024م، في التقويم الميلادي.

التاريخ القبطي اليوم 1740

يوافق اليوم الجمعة 9 من شهر بشنس 1740ق، في التقويم القبطي.

العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

وفي هذا الإطار، يأتي العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، على الشكل التالي:

• شهر يونيو: تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم 16 يونيو وحتى يوم 20 من نفس الشهر.
ويوجد أيضًا ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو، يتم ترحيلها إلى يوم 4 يوليو.

• شهر يوليو: يوجد إجازتين وهي:

• رأس السنة الهجرية: يوم 8 يوليو 2024
• ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو، يتم ترحيلها إلى ليوم 25 يوليو.

• شهر ديسمبر: هناك عطلتين وهما:

• المولد النبوي الشريف: يوم 16 سبتمبر 2024
• عيد القوات المسلحة: يوم 6 أكتوبر 2024، يتم ترحيله إلى يوم 10 أكتوبر.

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