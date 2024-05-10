الجمعة 10 مايو 2024
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رابط مفتوح| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين 2024

نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024، حيث زادت معدلات البحث من قبل الكثير من ذوي الإعاقة عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لهم، للتسهيل الحياة ومساعدتهم في التكيف مع الظروف الراهنة في البلاد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع ذوي الإعاقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي: 
https://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx.
الخطوة الثانية: النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي”.
الخطوة الثالثة: كتابة الرقم الخاص بالمتقدم في المكان المخصص له.
الخطوة الرابعة: كتابة كلمة المرور الخاصة بك.
الخطوة الخامسة: النقر على كلمة “بحث”.
الخطوة السادسة والأخيرة: بعد دقائق تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن الكشف الطبي.

المستندات المطلوبة للكشف الطبي للمعاقين 2024

وفي هذا الصدد، هناك العديد من الأوراق والمستندات  لكي يمكنك إجراء الكشف الطبي للمعاقين لأنه من الأمور المهمة عند الأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل فيما يلي:

1) صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم ويجب أن تكون سارية وغير منتهية.
2) أن يكون حاصل على الجنسية المصرية.
3) صورة من شهادة الميلاد وتكون حديثة.
4) صورة من التقرير الذي صدر من المستشفى بعد الكشف سواء كانت حكومي أو خاص.
5) صورة من بطاقة الترشيح الذي تم إرسالها من خلال مكتب التأهيل التابع لمحل إقامة الشخص المتقدم من ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين

فئات معفاة من الكشف الطبي 2024

وفي هذا السياق، يوجد مجموعة من الفئات المعفاة من الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة هي:

فاقدي السمع التام.
ذوي القزامة 140 سم فأقل، بعد سن البلوغ.
الشلل الدماغي.
الإعاقات الذهنية الشديدة.
الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
الإعاقات المتعددة.
كف البصر.
الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
الشلل الرباعي.
البتر متعدد الأطراف، أو في طرف واحد يد أو قدم.

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