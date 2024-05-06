مفتوح الآن| رابط معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 اللوتري الأمريكي

معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024

يرتفع البحث الآن حول رابط معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024 - 2025 وننشر في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2024.

رابط معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024



-على المستعلم الضغط على تحقق من الحالة (check status) للحصول على نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

-على المستعلم الانتقال إلى صفحة ويب جديدة بعد قراءة التعليمات اضغط على يكمل (continue).

-على المستعلم إدخال رقم التأكيد الذي تم منحه لك عند تقديم الطلب

-يجب إدخال اسم العائلة.

-إدخال سنة الميلاد.

-إدخال المصادقة (الرموز الظاهرة أمامك) لمعرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

-لاستكمال خطوات الحصول على نتائج اللوتري الأمريكي، يتم الضغط على إرسال.

-تظهر نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025



-أن يكون المتقدم لبرنامج الهجرة العشوائية لأمريكا من الدول المسموح لها بالتقدم للبرنامج -يجب أن يكون من (مصر-المغرب-الكويت-البحرين-العراق-الأردن-لبنان-قطر-السعودية-سوريا).

-لا يوجد حد أدنى لسن التقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا.

-ضرورة الحصول على تعليم ثانوي أو خبرة في العمل.

-يجب على المستعلم إتمام عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV.

-يكون على المستعلم التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا مجانيا.



معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024



-أنشأ قانون الهجرة لعام 1990 برنامج تأشيرة التنوع (DV)

-يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي.

-يسمح البرنامج لأولئك من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة بالدخول.

-تتم قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا من جانب وزارة الخارجية الأمريكية.

-اختيار المشاركين بالقرعة من دول عديدة.

-يطلق أيضًا على برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا «برنامج تأشيرة التنوع dv».

-فترة التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا لبرنامج DV-2025 بدأت من 4 أكتوبر 2023، وتم إغلاقها في 7 نوفمبر 2023، ولا يتم قبول المشاركات في الوقت الحالي.

-يجب على المشاركين في برنامج DV-2025 الاحتفاظ برقم التأكيد الخاص بهم حتى 30 سبتمبر 2025 على الأقل.

-مهلة المشاركين في برنامج DV-2024 حتى 30 سبتمبر 2024 للتحقق من حالة دخولهم من خلال الموقع.

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