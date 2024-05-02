الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

1500 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024.. رابط التسجيل

العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

نقدم للمواطنين رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التسجيل، خاصةً بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس.

قرار السيسي بخصوص العمالة غير المنتظمة 2024

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس السيسي، إن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، بحاجة لمزيد من الدعم لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين منه.

وأضاف الرئيس: «سألت عن قيمة الموجود في الصندوق، لأن كل ما الصندوق هيبقى فيه أكتر هنقدم دعم أكبر وقيمته تبقى متناسبة مع الوضع».

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء: «من وقت إنشاء الصندوق، صدر له إعفاء بوضع حسابه في البنك المركزي، وسمح له بحفظ الأموال في بنوك تجارية، للحصول على عوائد».

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وفي هذا الإطار، أعلن مدبولي زيادة الحد الأدنى لإعانة العمالة من 600 إلى 1500 جنيه، مؤكدًا أن الزيادة على الصندوق ستكون بقيمة 5 مليارات.

رابط التسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024، عبر الرابط التالي:
https://mom.manpower.gov.eg/.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024

وفي هذا الصدد، يمكن للعمالة غير المنتظمة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول عبر وزارة العمل من خلال الرابط التالي: 
https://mom.manpower.gov.eg/.
الخطوة الثانية: كتابة البيانات المطلوبة: «بطاقة الرقم القومي_ صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي_ مستند يثبت حالة ومهنة العامل_ وثيقة تثبت عنوان مسكن العامل الحالي _وفواتير الغاز والكهرباء والمياه».

شروط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024

1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا يزيد عمره عن 55 عاما ولا يقل عن 20 عاما.
3- عدم التسجيل من قبل في التأمينات الإجتماعية.
4- أن يكون غير مسجون أو على ذمة قضايا.
5- ألا يملك أي عقارات أو سجلات تجارية مُسجلة باسمه.
6- أن لا يكون حاصل على أي وظيفة من الجهات الحكومية.

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