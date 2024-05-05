نتيجة اللوتري dvprogram.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

بدا موقع وزارة الخارجية الأمريكية في إعلان نتيجة اللوتري 2025، ويبحث المتقدمون عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024 عبر الموقع الرسمي فور الاعلان عن موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024

يمكن للمشاركين في برنامج اللوتري 2025 التحقق من حالة طلباتهم بدءًا من الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 مايو 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الهجرة العشوائية dvprogram.state.gov.

وتدور تساؤلات المتقدمون حول:

متى تظهر نتائج قرعة امريكا 2024؟

متى يتم الاعلان عن نتائج القرعة الامريكية 2025؟

كيف تعرف انك نجحت في اللوتري؟

موقع الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2025

ويوفر موقع وزارة الخارجية الامريكية رابط نتيجة اللوتري 2025 بتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج الهجرة العشوائية

2. الضغط على زر "Check Status".

3. إدخال الرقم التأكيدي الذي تم الحصول عليه عند التسجيل في البرنامج.

4. إدخال الاسم الكامل وتاريخ الميلاد.

5. إدخال رمز الصورة الظاهرة على الشاشة.

6. الضغط على زر "Submit".

7. ستظهر لك نتيجة طلبك على الشاشة.

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ملاحظات اثناء الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024

يجب عليك الاحتفاظ برقم تأكيد التسجيل الخاص بك حتى 30 سبتمبر 2025.

في حال فوزك بالجائزة، ستتلقى رسالة إلكترونية من وزارة الخارجية الأمريكية تتضمن تعليمات حول كيفية المتابعة.

لا تتواصل مع أي شخص أو جهة تدعي أنها تستطيع مساعدتك في الحصول على بطاقة خضراء من خلال برنامج اللوتري.

احذر من عمليات الاحتيال التي تستغل رغبة الناس في الهجرة.

تأكد من التحقق من حالة طلبك من خلال الموقع الرسمي فقط.

لا تتواصل مع أي شخص أو جهة تدعي أنها تستطيع مساعدتك في الحصول على بطاقة خضراء من خلال برنامج اللوتري.

احذر من عمليات الاحتيال التي تستغل رغبة الناس في الهجرة.

معلومات عن برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية

برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية، المعروف أيضًا باسم "اللوتري"، هو برنامج سنوي تقدمه الحكومة الأمريكية

لمنح بطاقات خضراء (تأشيرات هجرة) لمواطني الدول المدرجة في قائمة الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة

إلى الولايات المتحدة.