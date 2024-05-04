السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا.. تعرف على نتيجة اللوتري 2025 عبر الخارجية الأمريكية

نتيجة اللوتري 2024
نتيجة اللوتري 2024

برنامج تأشيرة التنوع الأمريكية، المعروف أيضًا باسم الهجرة العشوائية لأمريكا، هو برنامج هجرة سنوي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكيةـ يمنح البرنامج ما يصل إلى 55.000 تأشيرة هجرة ("بطاقات خضراء") لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

وسنوضح من خلال هذا التقرير الاجابة عن التساولات التالية:

كيف اعرف انه تم قبولي في اللوتري؟

متى يتم اعلان نتيجة اللوتري؟

 

متى تظهر نتائج قرعة أمريكا 2024؟

تظهر نتائج قرعة أمريكا 2024 لبرنامج تأشيرة التنوع الأمريكية في مايو من السنة المالية التي يتم التقدم لها. يمكنك التحقق من حالة طلبك على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

إذا تم اختيارك في القرعة العشوائية، ستتلقى إشعارًا بذلك عبر البريد الإلكتروني، ستحتاج بعد ذلك إلى اتباع خطوات معينة للحصول على تأشيرة الهجرة، بما في ذلك إجراء فحص طبي ومقابلة مع مسؤول في السفارة الأمريكية.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2024

بمجرد الإعلان عن نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا 2024، ستتمكن من التحقق من حالة طلبك على موقع وزارة الخارجية الأمريكية باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

انقر على خيار "تحقق من الحالة".

أدخل رقم التسجيل الخاص بك، حصلت على هذا الرقم عند التقدم لبرنامج تأشيرة التنوع الأمريكية.

أدخل معلوماتك الشخصية، بما في ذلك اسمك وتاريخ ميلادك.

انقر على زر "إرسال".

سيظهر لك الموقع الإلكتروني حالة طلبك، إذا تم اختيارك في القرعة العشوائية، ستتلقى تعليمات حول كيفية المتابعة للحصول على تأشيرة الهجرة.

 

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من يمكنه التقدم لبرنامج تأشيرة التنوع الأمريكية؟

 

للتأهل لبرنامج تأشيرة التنوع الأمريكية، يجب عليك استيفاء المتطلبات التالية:

بلد الميلاد: يجب أن تكون مولودًا في بلد مؤهل. يمكنك التحقق من قائمة الدول المؤهلة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

التعليم: يجب أن يكون لديك على الأقل شهادة ثانوية أو ما يعادلها.

الخبرة العملية: يجب أن يكون لديك سنتان على الأقل من الخبرة العملية في مهنة تتطلب شهادة ثانوية أو تدريبًا مكافئًا.

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كيف يتم التقدم لبرنامج تأشيرة التنوع الأمريكية؟

يتم التقدم لبرنامج تأشيرة التنوع الأمريكية عبر الإنترنت خلال فترة التقديم، والتي تكون عادةً من شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر من العام السابق للسنة المالية التي يتم التقدم لها.

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