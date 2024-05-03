نقدم لكم لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2024، حيث يبحث الكثير من العمالة غير المنتظمة، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، فقد وجهت الحكومة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة في الدولة.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الجانب، يحرص الأفراد المسجلين ضمن وزارة القوي العاملة للحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك لصرف 1000 جنيه أو أربعة منح بقيمة مالية من 500 جنيه وحتي 750 جنيه مصري عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة القوى العاملة الرسمي من خلال الرابط الرسمي التالي: https://www.manpower.gov.eg/.

الخطوة الثانية: النقر أيقونة على “خدمات المواطنين”.

الخطوة الثالثة: تحديد الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

الخطوة الرابعة: كتابة الرقم القومي في الحقل المخصص.

الخطوة الخامسة: النقر على أيقونة “البحث في العمالة المتضررة”.

الخطوة السادسة: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام بالتفصيل.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024

وفي هذا الإطار، نوضح لكم النقاط التالية الشروط التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة المصرية، وتتمثل فيما يلي:

الشرط الأول: أن يكون المتقدم للحصول على المنحة مصري الجنسية.

الشرط الثاني: ألا يمتلك أي سجلات تجارية.

الشرط الثالث: ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

الشرط الرابع: أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

الشرط الخامس: أن يكون اسم المتقدم مسجل في مديرية القوى العاملة.

الشرط السادس: ألا يمتلك أرض زراعية أو من أصحاب العقارات.

الشرط السابع: ألا يكون أحد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية كمعاشات التضامن الاجتماعي، أو معاش تكافل وكرامة.



خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 بالرقم القومي

وفي إطار آخر، نستعرض لكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي، وهي كالآتي:

خطوة أولي: الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة المصرية الرسمي التالي:

https://mom.manpower.gov.eg/

خطوة ثانية: تحديد تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.

خطوة ثالثة: إدخال الرقم القومي، وكلمة المرور، والنقر على تسجيل الدخول.

خطوة رابعة: إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب بالفعل.

خطوة خامسة: كتابة البيانات المطلوبة وهي:

تحديد الجنس (ذكر / أنثى).

إدخال عنوان محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

تحديد الحالة الاجتماعية.

إدخال المهنة.

تحديد قيمة الدخل الشهري للأسرة.

تصوير بطاقة الرقم القومي وأرفاقها.

التأكد من صحة البيانات السابقة.

خطوة سادسة: رفع الطلب على الموقع حتى يتم دراستها من قبل الجهة المختصة، ثم يتم التواصل مع المتقدم بعد الانتهاء لإعلامه بنتيجة الطلب.

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