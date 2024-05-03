الجمعة 03 مايو 2024
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موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية - أرشيفية

ننشر لكم رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024، حيث يبحث أصحاب السيارات عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد اتاح النيابة المرور عن الموقع الإلكتروني للاستعلام عن المخالفات المرورية، نستعرضها لكم خلال هذا التقرير.

وفي السطور التالية، نعرض لكم موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024.

موقع النيابة العامة

وفي هذا السياق، يستطيع أصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الرابط التالي من هنا.


الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024

وفي سياق متصل، يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي (1): تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة (من هنا).
خطوة ثانية (2): الضغط على أيقونة “بيانات المرور”، الموجودة على يمين الصفحة.
خطوة ثالثة (3): تحديد كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
خطوة رابعة (4): تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، ثم كتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
خطوة خامسة (5): الضغط على أيقونة “إجمالي مخالفات المرور”.
خطوة سادسة (6): تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

تفاصيل استعلام مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

رابط شغال.. استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2024

وفي هذا السياق،  يمكنك تقديم تظلم على المخالفة من خلال موقع النيابة العامة للمرور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: انتقل إلى موقع النيابة العامة للمرور. عبر الرابط من هنا.
الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة “التظلمات”.
الخطوة الثالثة: اختيار “التظلم على مخالفات رخصة المركبة”.
الخطوة الرابعة: كتابة رقم لوحة السيارة، وابدأ بكتابة الأرقام ثم الحروف.
الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة “عرض”.
الخطوة السادسة: ستظهر أمامك كافة المخالفات المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة.
الخطوة السابعة: الضغط على كلمة “التظلم”.
الخطوة الثامنة: كتابة بيانات التظلم، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة، وسبب التظلم.
الخطوة التاسعة: النقر على كلمة “إرسال”.
الخطوة العاشرة: يظهر أمامك التظلم من قبل النيابة العامة، وسيتم إخطارك بالنتيجة في موعد أقصاه 60 يومًا.

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