الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

مخالفات المرور
مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.. يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية من خلال شبكة الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، ومع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية نجحت الحكومة في توفير العديد من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الانترنت في كافة القطاعات والمصالح الحكومية المختلفة للتسهيل والتيسير علي المواطنين.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ومن بين تلك الخدمات المهمة التي تقدمها الحكومة للمواطنين ومالكي السيارات هي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.

وخلال التقرير التالي يمكن بسهولة ويسر للقارئ اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن  مخالفات المرور من على الإنترنت.

الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم المركبة

تفاصيل استعلام مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.

تأتي أولى تلك الخطوات بكتابة جملة الإستعلام عن مخالفات المرور علي جوجل، وتظهر بعدذلك الصفحة الخاصة بالنيابة العامة وبمجرد الضغط على ايقونة النيابة العامة تظهر عدد من الاقترحات من بينها خدمات نيابة المرور. وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

وعند الضغط على مخالفات المرور يتم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام أو التصالح الفوري أو خدمة الدفع أو التظمات أو متابعة التظلمات.

يختار القارئ من خلالها خدمة الاستعلام والضغط على استمرار وبعد ذلك يتم الضغط علي نوع الخدمة المطلوبة سواء الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

وبعد اختيار الخدمة المطلوبة إيضا يتم إدخال رقم الرخصة حروف وأقام أو أرقام فقط وستظهر المخالفات الموجودة علي مخالفات رخص المركبة.

أو يتم الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة وإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

ومن خلال كتابة الاستعلام عن مخالفات المرور ايضا يمكن من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي من هنا، الاستعلام عن المخالفات المرورية الموجودة.

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