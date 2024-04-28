الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم المركبة

الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات السيارات

يعد الاستعلام عن مخالفات السيارات أحد أبرز الخدمات التي يبحث عنها الموطنين وخاصة ملاك السيارات، ضمن الخدمات الرقمية المقدمة من الدولة المصرية تسهيلا على المواطنين.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

ويمكن للمواطنين أداء خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات عن طريق محركات البحث «جوجل»، على موقع نيابة المرور المتاح أمام الجميع ومن ثم الدخول وتنفيذ الخدمة المطلوبة.

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طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية

ونجحت خطوة الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر موقع نيابة المرور على الإنترنت أداء الخدمة في منتهى السهولة واليسر دون الاحتياج للتوجه إلى مقر نيابة المرور، كما ساهمت في القضاء علة طوابير الانتظار، وتقديم خدمة في منتهى السهولة واليسر إلى المواطنون مما يترك أثرا حسنا لديهم جراء تلك الخدمات الرقمية المريحة لهم ولا تحملهم عناء الوقت أو الانتظار.

«الدستور» تحرص دائما على الكشف لقراءها عن كافة الخدمات التي من شأنها إراحتهم وتوفير وقتهم ومجهودهم، وفي السطور التالية خطوات إجراء الاستعلام عن مخالفات السيارات:

 

خطوات الاستعلام عبر موقع النيابة العامة 

.الخطوة الأولى: ابحث عن موقع نيابة المرور على الإنترنت

الخطوة الثانية: سيظهر لك لينك موقع نيابة المرور.

الخطوة الثالثة: اضغط على موقع نيابة المرور.

الخطوة الرابعة: عقب الدخول لموقع نيابة المرور يجب عليك الضغط على أيقونة بيانات المرور.

الخطوة الرابعة: اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور.

الخطوة الخامسة: عليك أن تقوم بإدخال بطاقة الرقم القومي الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها، ثم القيام بإدخال أرقام اللوحة المعدنية عن طريق كتابة الأرقام أولا ثم كتابة الحروف ثانيا.

الخطة السادسة: بعد القيام بما سبق من خطوات ستظهر لك أيقونة مكتوب عليها إجمال المخالفات، يجب عليك أن تضغط عليها بتظهر قيمة المخالفات المالية المستحقة على السيارة الخاصة بك.

كا ما سبق يمكن القيام به عن طريق أي جهاز كمبيوتر متاح أمامك، كما يمكنك أداء خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات عن طريق استخدام الهاتف المحمول الخاص بك وأنت في منزلك، دون التوجه للمرور.

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