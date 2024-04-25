الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بالرقم القومي.. الاستعلام عن المخالفات المرورية

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

 يلجأ الكثير من المواطنين من قائدي السيارات للبحث عن طريق محركات البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال  الموقع الرسمي لنيابة المرور، فقد سهلت نيابة المرور علي المواطنين أداء الخدمة دون اللجوء إلي الزحام في المرور.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

لذلك يوفر الدستور لقراءه خدمة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 

يجب إتباع بعض الخطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي.

أولا  يجب تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.

2-  اضغط على أيقونة بيانات المرور.

3- ثم الاستعلام عن مخالفات المركبات.

4- وإدخال الرقم القومي الخاص بك ثم إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، عن طريق كتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

5 - والضغط على إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

 يمكن  الاستعلام  بكل سهولة عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة وذلك من خلال اتباع عدة  خطوات عن طريق منطقة مصر الرقمية:-

1-  ادخل بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- الضغط على أيقونة مركباتي.

3- الضغط علي أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

4- الضغط على بدء الخدمة.

5-  ثم إدخال رقم السيارة للاستعلام عنها.

المخالفات المرورية عبر الهاتف

سهلت وزارة الداخليةعلى المواطنين دون الحاجة للخروج  تطبيق للاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الهاتف المحمول،  وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات 

 1- الدخول للصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية

 2- الضغط على أيقونة المخالفات.

3- الضغط على أيقونة سداد المخالفات.

4- ملئ خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

5-الضغط على عرض المخالفات.

6- الضغط علي المخالفة التي يريد تسديدها.

6-اختيار طريقة الدفع.

7- الضغط على زر تأكيد وتظهر بعدها  المخالفات المدفوعة.

رقم اللوحة المعدنية مخالفات المرور الاستعلام عن المخالفات المرورية وزارة الداخلية المخالفات المرورية عبر الهاتف الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

مواد متعلقة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

أضرموا فيها النيران.. تفاصيل قتل فتاة انتقامًا من أسرتها في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام