بالرقم القومي.. الاستعلام عن المخالفات المرورية

يلجأ الكثير من المواطنين من قائدي السيارات للبحث عن طريق محركات البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لنيابة المرور، فقد سهلت نيابة المرور علي المواطنين أداء الخدمة دون اللجوء إلي الزحام في المرور.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

لذلك يوفر الدستور لقراءه خدمة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

يجب إتباع بعض الخطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي.

أولا يجب تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.

2- اضغط على أيقونة بيانات المرور.

3- ثم الاستعلام عن مخالفات المركبات.

4- وإدخال الرقم القومي الخاص بك ثم إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، عن طريق كتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

5 - والضغط على إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن الاستعلام بكل سهولة عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة وذلك من خلال اتباع عدة خطوات عن طريق منطقة مصر الرقمية:-

1- ادخل بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- الضغط على أيقونة مركباتي.

3- الضغط علي أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

4- الضغط على بدء الخدمة.

5- ثم إدخال رقم السيارة للاستعلام عنها.

المخالفات المرورية عبر الهاتف

سهلت وزارة الداخليةعلى المواطنين دون الحاجة للخروج تطبيق للاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الهاتف المحمول، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات

1- الدخول للصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية

2- الضغط على أيقونة المخالفات.

3- الضغط على أيقونة سداد المخالفات.

4- ملئ خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

5-الضغط على عرض المخالفات.

6- الضغط علي المخالفة التي يريد تسديدها.

6-اختيار طريقة الدفع.

7- الضغط على زر تأكيد وتظهر بعدها المخالفات المدفوعة.