الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية عشرة جنوب القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضوية المستشارين  محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الغويط الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضورعبدالحميد عاطف وكيل نيابة أمن الدولة، وأحمد صبحي عباس - أمين السر.

 

ونص القرار في طلب النيابة العامة المقيد برقم واحد لسنة 2024 بإدراج إرهابيين والقرار رقم واحد لسنة 2024  قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

قررت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة

أولاً - إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

ثانيًا - إدراج أسماء المتهمين المبينة أسماؤهم بأسباب هذا القرار على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

الجريدة الرسمية جنايات القاهرة إدراج إرهابيين كيانات ارهابية

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