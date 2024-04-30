الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية عشرة جنوب القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الغويط الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضورعبدالحميد عاطف وكيل نيابة أمن الدولة، وأحمد صبحي عباس - أمين السر.

ونص القرار في طلب النيابة العامة المقيد برقم واحد لسنة 2024 بإدراج إرهابيين والقرار رقم واحد لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

قررت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة

أولاً - إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

ثانيًا - إدراج أسماء المتهمين المبينة أسماؤهم بأسباب هذا القرار على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.