الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النائب العام يُصدر قرارًا بإنشاء مكتب لحماية المسنين

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم 598 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الجاري.

وسبق أن أصدر النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب- بشأن حماية المسنين- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكل صوره أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المجتمع.

النائب العام مكتب حماية الطفل إدارة التفتيش القضائي حماية المسنين حقوق المسنين

مواد متعلقة

النائب العام ينعى وكيله محمود عبدالمجيد أحمد إبراهيم

الأكثر قراءة

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

قرار قضائي عاجل ضد المتسبب في وفاة "طبيبة التجمع"

محاكمة مثيرة.. والدة "طبيبة التجمع" للقاضى: محامى المتهم قالى موكلى مش هياخد 5 دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلة عبرية: تشاؤم في إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة

قناة إسرائيلية: تأجيل "عملية رفح" يسمح بتحسين المواقف تجاه أمريكا