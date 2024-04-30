النائب العام يُصدر قرارًا بإنشاء مكتب لحماية المسنين

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم 598 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الجاري.

وسبق أن أصدر النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب- بشأن حماية المسنين- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكل صوره أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المجتمع.