الإثنين 29 أبريل 2024
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حوادث

قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

هنأ  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بالأعياد القبطية وعيد القيامة المجيد.

وقال: سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد المباركة على قداسته، وجميع الإخوة الأقباط بالخير والبركة، وعلى مصرنا الحبيبة وهي في رباط ووحدة ومحبة وازدهار وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار مسعد عبد المقصود هيئة قضايا الدولة البابا تواضروس بابا الإسكندرية

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