الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

اليوم.. قضايا الدولة توزع جوائز مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام 2024

قضايا الدولة
قضايا الدولة

تنظم هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، اليوم الإثنين، فعاليات احتفالية توزيع جوائز مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، الخاصة بوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، للفائزين عن العام الحالي 2024، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين بمحافظة الجيزة في الساعة 12 ظهرًا.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، ومقرر اللجنة العليا للوقف.

وأكد أن اللجنة أعلنت نتيجة المسابقة النهائية، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في الأول من شهر أبريل الجاري، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية كل من الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد حسن محمد، نائب رئيس هيئة قضايا، والأمين العام للهيئة، والمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، ومقرر اللجنة العليا للوقف.

ولفت إلى أنه فيما يخص الجائزة التشجيعية، البالغ قيمتها 5 آلاف جنيه، فتم إعلان 3 فائزين لها، وهم «الدكتور خلف محمد متولي نصار، أستاذ مساعد العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، وأبرار سيد حسن عبد الله، الحاصلة على ليسانس الشريعة والقانون، والدكتور محمد فتحي فرج بيومي، الأستاذ بقسم الحيوان، بكلية العلوم بجامعة المنوفية.

هيئة قضايا الدولة مسعد عبدالمقصود الفخراني الدكتور محمد شوقي الفنجري

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