إنشاء فرع توثيق بالعاصمة الإدارية يتبع الشهر العقارى بالقاهرة

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.

ونص القرار رقم 1987 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة والكائن مقره بالمحل رقم (١٤) بمول 1-NI - بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة، ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي نه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه.

ونص القرار على أن يعمل به اعتبارا من يوم 7 مايو الجارى.