شغال سريع.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

يتساءل الكثير من مواطنين خلال تلك الفترة على معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024 عبر جوجل، وهي خدمة تقوم بإتاحتها وزارة الصحة للمعاقين في مصر، تحت إطار التحول الرقمي للدولة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات، وشروط الحصول على سيارة المعاقين 2024.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024

تناشد وزارة الصحة والسكان المصرية جميع المعاقين الراغبين في التسجيل من أجل الحصول على سيارات المعاقين 2024، بضرورة الالتزام بجميع خطوات التسجيل بشكل صحيح لكي يتفادي حدوث أي خطأ، منوها أن هناك عددًا من الخطوات التي سيجب اتباعها للاستعلام حول نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024، وهي تتمثل في الآتي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024

يتاح امكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين لعام 2024 بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية أو الدخول مباشرة من هنا. وأدخل الرقم القومي والرقم السري للمواطن بالخانات المحددة. ثم اضغط على “بحث”. وأخيرا ستظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024

حددت وزارة الصحة، في بيان سابق لها، عدة شروط للحصول على سيارة المعاقين 2024 المعفاة من الجمارك، والتي جاءت وفقًا للآتي: