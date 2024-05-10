الجمعة 10 مايو 2024
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شغال| موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

مخالفات المرور
مخالفات المرور

نقدم لأصحاب السيارات موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً “جوجل”، وذلك لسدادها أو التظلم عليها في موعدها قبل توقيع أي غرامات أخرى.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024.

موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

وفي هذا السياق، يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى (1): زيارة موقع النيابة العامة من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.
خطوة ثانية (2): اختيار «خدمات المرور».
خطوة ثالثة (3): تحديد أيقونة «الاستعلامات».
خطوة رابعة (4): النقر على أيقونة «استمرار».
خطوة خامسة (5): النقر على الاستعلام عن مخالفات «رخص المركبات».
خطوة سادسة (6): تظهر أمامك صفحة ويب جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات السيارات برقم اللوحة فقط أو حروف وأرقام.
خطوة سابعة (7): ادخل رقم اللوحة (حروف فقط أو حروف وأرقام) في الخانات المحددة.
خطوة ثامنة (8): تظهر أمامك صفحة جديدة تتطلب كتابة البيانات الأساسية للرخصة الحالية والتي تحتوي: (الرقم القومي- رقم الهاتف).
خطوة تاسعة (9): اضغط على «تفاصيل المخالفات».
خطوة عاشرة (10): يظهر أمامك قيمة المخالفات المسجلة على سيارتك.

التظلم على مخالفات المرور 2024 مجانًا

وفي هذا السياق، يمكن لأصحاب السيارات التظلم على مخالفات المرور 2024 مجانًا، من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من الرابط أعلاه.
الخطوة الثانية: اختيار “خدمات المرور”.
الخطوة الثالثة: اختيار أيقونة “التظلمات”.
الخطوة الرابعة: النقر على أيقونة “استمرار”.
الخطوة الخامسة: التقر على رابط التظلم على “رخص المركبات”.
الخطوة السادسة: تظهر أمامك صفحة جديدة للاستعلام عن قيمة المخالفة.
الخطوة السابعة: تظهر أمامك المخالفات المستحقة، وقيمة الحد الأدنى والأقصى لها، حدد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وحدد سبب التظلم.
الخطوة الثامنة: النقر على أيقونة “تظلم”.
الخطوة التاسعة: يظهر أمامك بيانات التظلم، ورقم الطلب الخاص به، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة.

عبر موقع النيابة العامة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 والتظلم عليها

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

كيفية دفع مخالفات المرور 2024 أونلاين

وفي سياق متصل، يتيح دفع مخالفة المرور الخاصة بسيارتك “أون لاين”، وذلك باتباع الآتي:

1) ادخل على موقع النيابة العامة.
2) اختيار خدمات المرور.
3) النقر على أيقونة “الدفع”.
4) اختيار بين الدفع أون لاين.
5) حدد الرخصة المراد دفع مخالفتها “رخصة المركبة - القيادة”.
6) كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.
7) النقر على إجمالي المخالفات.
8) تظهر أمامك المخالفات المستحقة ادخل بيانات الكارت بدقة لسداد المخالفة.

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

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