رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

ازداد البحث خلال الآونة الأخيرة من قبل المواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم المرورية عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي على محرك البحث جوجل، لذلك أتاحت النيابة العامة خدمتها للمواطنين عبر موقعها الرسمي للاستعلام عن مخالفات السيارات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

نجد أن النيابة العامة سهلت على المواطنين خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية بالرقم القومي، وذلك باتباع بعض الخطوات: فبمجرد كتابة كلمة كلمة مخالفات المرور على شبكة البحث في الإنترنت وستظهر بعدها مباشرة موقع النيابة العامة، وتأتي الخطوات بعد ذلك كالتالي:-

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا، وعند الدخول على الصفحة تظهر العديد من الاختيارات التي يمكن للمواطن الاختيار من بينها

2- الضغط على بيانات المرور.

وعند الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرور تظهر عدد من الايقوانات الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المروريةأاو متباعة طلب أو التظلم

3- ثم بعد ذلك يختار الاستعلام عن مخالفات المركبات.

وبعد تلك الخطوة يختار نوع الخدمة التي يرديها مابين الاستعلام عن مخالفات المرور على السيارة أو الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

4- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك ورقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولًا ثم الحروف.

5 - اختيار إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

ونجد أيضا أن منصة مصر الرقمية سهلت علي المواطنين خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة وذلك من خلال اتباع عدة خطوات:-

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- الضغط على أيقونة مركباتي.

3- ثم الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

4- الضغط على أيقونة بدء الخدمة.

5- إدخال رقم السيارة للاستعلام عنها.