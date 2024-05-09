الخميس 09 مايو 2024
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مصر

عبر موقع النيابة العامة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 والتظلم عليها

استعلام
استعلام

يتساءل قطاع كبير من حاملي رخص القيادة ومالكي السيارات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك لسدادها قيل فرض غرامات وتراكم المدفوعات، وتوفر النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم السيارة كخدمة إلكترونية مجانية لجميع المواطنين، بهدف تقليل الازدحام لدى الراغبين في الحصول على هذه المعلومات في جميع أنحاء البلاد في عام 2024.

مخالفات المرور 2024

من خلال الفقرات التالية، سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024 وفقًا لموقع وزارة الداخلية، حيث يمكن للمواطن الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة باتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

- قم بزيارة موقع النيابة العامة (هنا).

- انقر على "الاستعلامات".

- ادخل أرقام رخصة القيادة الخاصة بك.

- اكتب رقم السيارة التابعة لك.

- انقر على مربع "إجمالي المخالفات"، حيث ستظهر لك بعد ذلك إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2024.

تفاصيل استعلام مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

رابط شغال.. استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

خدمات موقع النيابة العامة للمرور 2024 

يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024 من خلال موقع وزارة الداخلية، وذلك مجانًا وعن طريق الهاتف المحمول. 

يمكنك أيضًا دفع المخالفات أونلاين، وتقديم التظلمات على المخالفات، بالإضافة إلى إصدار شهادة بالمخالفات. يمكنك الدخول على الموقع عبر الضغط هنا.

 خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024 إلكترونيًا 

يمكنك التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من هــنـــــا.

2- اختر أيقونة "التظلمات"، ثم اختر نوع التظلم "رخص القيادة".

3- أدخل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على "تفاصيل المخالفة".

4- ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اختر أيقونة "تظلم".

6- قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال التظلم.

7- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على "إرسال الطلب".

8- ستظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، يجب عليك الاحتفاظ به للمتابعة.

9- سيتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

كيفية سداد مخالفات المرور عبر الإنترنت في عام 2024

يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية لدفع مخالفات المرور عبر الإنترنت من خلال موقع النيابة العامة:

١- الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية.

٢- اختيار "خدمات المرور".

٣- إدخال بيانات توصيل الشهادة بدقة في المكان المخصص لها.

٤- تقديم الطلب لعرض تفاصيل السداد، واختيار وسيلة الدفع، وإدخال بيانات الفيزا.

٥- كتابة البيانات المطلوبة عن السيارة التي ترغب في دفع مخالفاتها.

إقرأ أيضًا: تقديم تظلم| طريقة سداد قيمة مخالفات المرور 2024 عبر موقع النيابة العامة

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