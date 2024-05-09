الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

متابعة استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بدمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم، المركز التكنولوجي بمدينة دمنهور، حيث تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، في يومها الثالث بحضور محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لاستقبال طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات والعمل على تيسير الاجراءات للمواطنين وفقا لقانون التصالح الجديد.

متابعة مستمرة لملف التصالح 

وشدد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما وجَّه اللواء محمد شوقي بدر، بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصال الخاصة بهم.

انتظام العمل في جميع المراكز

وأشار السكرتير العام، إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، حيث يجري استلام الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز على مستوى المحافظة، مناشدًا المواطنين الراغبين في التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في إجراءات التصالح وسداد قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، ليتسنى لهم السير في باقي إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للشروط والمعايير التي تم تحديدها.

 

محافظة البحيرة التصالح على مخالفات البناء إدارة المركز التكنولوجي دمنهور السكرتير العام

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