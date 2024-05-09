الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مقتل مزارع على يد جاره بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة

مقتل
مقتل

شهدت قرية سالم جبريل، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة  فجر اليوم الخميس، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب فى بداية العقد الثالث من العمر، على إثر قيام مزارع بالتعدى عليه بسلاح أبيض، على خلفية حدوث خلافات الجيرة بينهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بورود إخطار من المستشفى العام، بوصول "عبدالحميد ا ش" مقيم بناحية الخريمات التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة وتم التحفظ عليها داخل غرفة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات. 

انتقال الأجهزه الأمنية لمكان الواقعة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة بمركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد على شاكر رئيس مباحث المركز، والنقباء  زياد شعبان، محمود السيد  لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، و"أحمد ع" بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها المتهم بطعنه طعنة نافذة أودت بحياته،  وتمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقلت النيابة العامة برئاسة المستشار عادل حمودة مدير نيابة الدلنجات  لمناظرة الجثة،  وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان اسباب الوفاة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت واقعة مؤسفه الاسبوع الماضي  حيث قام مزارع بقتل نجله ودفنه بجوار المنزل بمساعدة زوجته والدة المجنى عليه وذلك بسبب سوء سلوكها وتم تحرير المحضر اللازم.

البحيرة محافظة البحيرة مقتل مزارع مركز الدلنجات ددمنهور

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