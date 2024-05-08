الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعلن الموافقة على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 12 مشروعا استثماريا في مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع وإنتاج الأعلاف وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرةً أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للاستثمار ولديها كافة المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين. 

تفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن محافظة البحيرة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، وذلك لمتابعة احتياجاتها أولًا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهة بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال. 

اجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم بمجمع دمنهور

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة، حيث تم الموافقة على إقامة 12 مشروعا منها: مصنع بلاستيك بمشتملاته على مساحة 4200 م2 وتكلفة استثمارية بلغت 15 مليون جنيه ويوفر 20 فرصة عمل وذلك بمركز أبو المطامير، ومصنع تكسير وطحن وجرش الحبوب على مساحة 5000 م2 وتكلفة استثمارية بلغت 15 مليون جنيه ويوفر 48 فرصة عمل، وذلك بناحية مركز أبوالمطامير، ومصنع لاستخلاص الزيوت النباتية علي مساحة 3000 م2 وتكلفة استثمارية بلغت 66 مليون جنيه، ويوفر 57 فرصة عمل بأبوالمطامير. 

كما تم الموافقة على إقامة مصنع أعلاف بمشتملاته بنطاق مركز أبوالمطامير علي مساحة 2000 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه ويوفر 56 فرصة عمل، مصنع تعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلات الزراعية بأبوالمطامير على مساحة 2600 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه ويوفر 30 فرصة عمل، ومصنع غزل ونسيج علي مساحة 100000م 2 وتكلفة استثمارية بلغت 17 مليون جنيه، ويوفر المشروع 127 فرصة عمل لأبناء مركز أبو المطامير.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، بنقل عدد 7 مستودعات غاز بمراكز الرحمانية والمحمودية وشبراخيت من داخل الكتلة السكنية لخارجها، وذلك حفاظًا علي أرواح السادة المواطنين والحفاظ علي البيئة والمظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة. 

وفى ختام الاجتماع أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أهمية تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، وذلك تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة في هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية باستمرار لوضعها على خريطة الاستثمار بالمحافظة، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

كما أشار كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف على موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها، والعمل على استثمارها جيدًا لزيادة مصادر الدخل، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار باعتباره درعا أساسيا للتنمية وله دور كبير في المشاركة بالناتج القومي.

محافظة البحيرة الموافقة على مشروعات بالبحيرة أبوالمطامير نهال بلبع دمنهور

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