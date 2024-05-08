الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف على 1140 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بإدفينا برشيد

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة،  بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بإدفينا برشيد، وتم الكشف خلالها على ١١٤٠ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع المواطنين في القرى والنجوع بكافة أنحاء محافظة البحيرة. 

 

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي رشيد 

 وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "عيادتي الباطنة ٣٩١ - عيادة الأطفال ٢٢٢ - الجراحة ١٤٧  - النساء ٨١ - تنظيم الأسرة ٣٤ - العظام ١٨٢  - الأسنان ٨٣ "بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 

وتقديم الخدمات الصحية المتميزة
 وأكد، أنه تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين في القرى والنجوع بكافة أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة مع مراعاة تقديم العلاج بالمجان.

 

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

محافظة البحيرة قافلة طبية برشيد دمنهور هاني جميعة نهال بلبع

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